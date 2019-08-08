Влюбленная в шамана принцесса Норвегии отказалась от титула

Когда принцесса Норвегии Марта Луиза заявила, что обладает сверхъестественными способностями и решила открыть центр по обучению альтернативной медицине, это вызвало на ее родине большой резонанс. Оказалось, что королевская особа закрутила роман с американским шаманом Дереком Вереттом, известным также как целитель Шаман Дурек.

больше по теме Дела минувших дней: принцесса Диана лгала принцу Филиппу Биограф рассказала об уловках супруги принца Чарльза.

Критика в адрес принцессы в итоге улеглась, общество к ее увлечению отнеслось благосклонно. Но ее царственные родственники оказались недовольны одной деталью.

Марта Луиза и ее возлюбленный часто проводят вебинары и открывают курсы, на которых последователи могут перенять их опыт в сверхъестественных делах. А недавно они отправились в тур «Принцесса и шаман», чтобы научить всех желающих внутренней гармонии и самопознанию. Разумеется, не бесплатно.

Как рассказала в Instagram сама 47-летняя принцесса, королевская семья попросила ее не использовать титул «принцесса Норвежская» в коммерческой деятельности. В приватной беседе родные убедили ее называть себя просто Марта Луиза и упоминать о принадлежности к монархии лишь на официальных встречах или в государственных документах.

«Я считаю, это хорошее решение. Необходимо четко разделить мою деловую деятельность и обязанности представителя Королевского дома. Таким образом я получаю больше свободы», – заявила принцесса.

А что вы думаете об отношениях Марии Луизы с шаманом Дуреком?

По материалу People.