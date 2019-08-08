НОВОСТИ

Садальский назвал Веру Марецкую своей первой любовью

По словам актера, он навещал звезду перед смертью в клинике.

Садальский назвал Веру Марецкую своей первой любовью
Садальский рассказал о любви к Марецкой/globallookpress.com

Актер Станислав Садальский стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, что его первой любовью была известная актриса Вера Марецкая. Они познакомились, когда он был в Ярославле. На одном из городских заводов звезда устроила творческий вечер.

Станислав Садальский. Фото
Садальский вспомнил свою первую любовь/globallookpress.com

«Вера попросила выйти из зала мужчину, который выше ее ростом. Хотела показать, как проходят кинопробы. Ну я и вышел на сцену. Она встала позади меня, взяла за плечи и сказала: «Муж мой, миленький мой. Жемчужина моя!» Конечно, после этого не влюбиться в нее было невозможно. Я ее спросил, когда мы сможем встретиться», — заявил актер, который признал, что в тот момент порядком обнаглел.

Через какое-то время они увиделись уже в Москве. Актер попил со звездой чай. Причем, ему пришлось напоминать ему об их встрече в Ярославе, потому что Марецкая его просто позабыла.

Садальский рассказал, что Марецкая дала ему важное наставление, когда уходила из жизни. Она к тому времени пережила трепанацию черепа. У актрисы была опухоль мозга. «Я навестил ее в больнице. Она при встрече мне сказала: «У меня полголовы, а у тебя вообще ее нет. Веди себя аккуратно и держи язык за зубами». Правда, я к ее советам не прислушался. Всегда говорю правду», — заявил Станислав Садальский.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Борис КорчевниковВера МарецкаяПрограмма "Судьба человека"Станислав СадальскийЯрославль

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Садальский назвал Веру Марецкую своей первой любовью
Интересно?
Поделись с друзьями: