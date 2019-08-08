Садальский назвал Веру Марецкую своей первой любовью

Актер Станислав Садальский стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он вспомнил, что его первой любовью была известная актриса Вера Марецкая. Они познакомились, когда он был в Ярославле. На одном из городских заводов звезда устроила творческий вечер.

«Вера попросила выйти из зала мужчину, который выше ее ростом. Хотела показать, как проходят кинопробы. Ну я и вышел на сцену. Она встала позади меня, взяла за плечи и сказала: «Муж мой, миленький мой. Жемчужина моя!» Конечно, после этого не влюбиться в нее было невозможно. Я ее спросил, когда мы сможем встретиться», — заявил актер, который признал, что в тот момент порядком обнаглел.

Через какое-то время они увиделись уже в Москве. Актер попил со звездой чай. Причем, ему пришлось напоминать ему об их встрече в Ярославе, потому что Марецкая его просто позабыла.

Садальский рассказал, что Марецкая дала ему важное наставление, когда уходила из жизни. Она к тому времени пережила трепанацию черепа. У актрисы была опухоль мозга. «Я навестил ее в больнице. Она при встрече мне сказала: «У меня полголовы, а у тебя вообще ее нет. Веди себя аккуратно и держи язык за зубами». Правда, я к ее советам не прислушался. Всегда говорю правду», — заявил Станислав Садальский.