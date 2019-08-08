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Туристы намусорили в шотландской резиденции Елизаветы II

Персонал замка Балморал возмущен поведением любителей пикников.

Туристы намусорили в шотландской резиденции Елизаветы II
Резиденция Елизаветы II подверглась нашествию туристов-вандалов. Фото: twitter.com/Balmoral_Castle

Замок Балморал и его окрестности были открыты для широкой публики в 1931 году. В наше время все желающие могут побродить по королевскому поместью с апреля по июль, пока туда не приедет королева Елизавета II.

Однако и за это время туристы успевают так «наследить», что персонал замка вынужден строчить гневные посты в официальном аккаунте Балморала.

Сотрудники конной охраны замка обнаружили «подарочки», оставленные любителями пикников — стаканчики из «МакДональдса», пластиковые тарелки и другие «блага» цивилизации. Туристы-вандалы не потрудились за собой убрать и оставили все как есть у озера Лох-Мик.

Еще один «сюрприз» — огромные пакеты с мусором и воздушные шары — персонал обнаружил в каньоне Гласс-аллт-Шил, находящемся около жилища привратника.

После этого в аккаунте Балморала появился пост, в котором посетителей поместья настоятельно просили не оставлять после себя мусор и соблюдать приличия.

 

 

Напомним, что шотландская резиденция является любимым домом Елизаветы, куда она отправляется каждое лето.

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Британская королевская семьяЕлизавета IIКоролева Елизавета IIмусортуристы

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Туристы намусорили в шотландской резиденции Елизаветы II
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