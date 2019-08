Туристы намусорили в шотландской резиденции Елизаветы II

Замок Балморал и его окрестности были открыты для широкой публики в 1931 году. В наше время все желающие могут побродить по королевскому поместью с апреля по июль, пока туда не приедет королева Елизавета II.

Однако и за это время туристы успевают так «наследить», что персонал замка вынужден строчить гневные посты в официальном аккаунте Балморала.

Сотрудники конной охраны замка обнаружили «подарочки», оставленные любителями пикников — стаканчики из «МакДональдса», пластиковые тарелки и другие «блага» цивилизации. Туристы-вандалы не потрудились за собой убрать и оставили все как есть у озера Лох-Мик.

Еще один «сюрприз» — огромные пакеты с мусором и воздушные шары — персонал обнаружил в каньоне Гласс-аллт-Шил, находящемся около жилища привратника.

После этого в аккаунте Балморала появился пост, в котором посетителей поместья настоятельно просили не оставлять после себя мусор и соблюдать приличия.

Please #treadlightly and #leavenotrace when visiting Balmoral Estate. This mess was found near Loch Muick recently and tidied up by Balmoral Ranger Service. @SCRAOnline @CNPAccess pic.twitter.com/Ggwr2w5mZd

— balmoralcastle.com (@Balmoral_Castle) 6 августа 2019 г.