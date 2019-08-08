«Царствие небесное»: Гурцкая почтила память Вербер

Певица Диана Гурцкая в Instagram выразила свое сожаление в связи со смертью фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она разместила совместную фотографию, на которой изображена вместе с законодателем российской моды. «Царствие небесное», — кратко подписала она снимок. Напомним, что Алла Вербер скончалась в Италии, где находилась на отдыхе. Беды ничего не предвещало. Вербер делилась фотографиями с курорта, на которых она, к примеру, каталась на велосипеде. У звезды было прекрасное настроение. больше по теме Ирина Аллегрова почтила память Вербер ее стильной фотографиейПевица, как и все звезды шоу-бизнеса, находится в шоке от трагедии с бизнесвумен. Отметим, что плохо ей стало после того, как она съела блюдо с рыбой в одном из ресторанов. Произошел анафилактический шок. На место были вызваны медики. Они в течение суток боролись за жизнь Аллы Вербер, но ничего не смогли сделать. Официальной причиной смерти стал инфаркт. Также известно, что она боролась много лет с раком крови.

Кстати, женщина будет похоронена не в России, как думали многие звезды шоу-бизнеса. Известно, что мать Аллы Вербер живет в канадском Торонто. Туда родительница эмигрировала еще в семидесятых годах прошлого века. Именно в этом канадском городе и пройдут похороны. Матери Аллы Вербер 85 лет. Родные боятся сообщить женщине о трагедии с дочкой, потому что у нее может не выдержать сердце.