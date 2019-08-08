Галкин сравнил образ Стрейзанд на концерте с Пугачевой 20-летней давности

Юморист Максим Галкин в Instagram разместил забавный пост. На кадрах видеозаписи можно увидеть выступление американской певицы и актрисы Барбары Стрейзанд. Концерт прошел в начале августа. При этом Галкин считает, что образ американской звезды очень похож на его супругу Аллу Пугачеву — только образца двадцатилетней давности. Стрейзанд на концерте выступала в балахоне, который раньше был в моде на концертах Примадонны.

«Это концерт Барбары Стрейзанд, который состоялся пять дней назад. Похоже, образ Аллы двадцатилетней давности дошёл до мировых звёзд», — заявил Максим Галкин. При этом в хештегах он написал: «Вылитая Алла» и поставил смайлик.

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В комментариях под постом отметилась балерина Анастасия Волочкова, которая сейчас отдыхает на частной вилле в Греции. «Это правда», — написала она и также оставила смайлик.

Напомним, что много лет назад Алла Пугачева появлялась на сцене исключительно в балахонах. Специально для нее их шил ее близкий друг, модельер Валентин Юдашкин. Правда, потом звезда решила кардинально изменить свой имидж. Балахоны, как она посчитала, вышли из моды и стали ее старить. Добавим, что Стрейзанд старше Пугачевой на семь лет. Ей сейчас 77.