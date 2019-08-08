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Лиза Галкина c братиком отказались отпускать отца из дома

На фан-страничке девочки появилась новая милая фотография.

Лиза Галкина c братиком отказались отпускать отца из дома
Лиза и Гарри Галкины подкупают многих своей непосредственностью/instagram.com/elizaveta_galkinaaa/

На фанатской страничке дочери певицы Аллы Пугачевой в Instagram Лизы Галкиной появилась очень милая и трогательная фотография. На кадре можно увидеть дочь телеведущего Максима Галкина, которая вытянула руки вперед. На заднем плане бежит ее родной братик Гарри. Снимок, судя по всему, сделан в фамильном замке Максима Галкина несколько лет назад. В комнате можно увидеть стеллаж с книгами, а также телевизор и компьютер. На полу в доме красивый ковер. «Папа, мы тебя никуда не отпустим», — гласит надпись под снимком.

Отметим, что юморист Максим Галкин регулярно выкладывает смешные видеозаписи, где главными действующими лицами становятся его дети. От них, как известно, без ума миллионы россиян. Лиза и Гарри подкупают многих своей непосредственностью.

Нынешнее лето мальчик и девочка вместе со своими звездными родителями проводят на Рижском взморье. Как известно, каждое лето на протяжении последних лет Галкин и Пугачева снимают в престижном районе Юрмалы шикарную виллу. Приобретать ее в собственность они не видят смысла, потому что появляются в Юрмале только летом.

Ранее мать семейства Алла Пугачева говорила, что воздух Юрмалы благоприятно влияет на ее самочувствие. Кроме того, до Латвии она всегда может добраться на поезде. Примадонна, как известно, очень не любит самолеты из-за развившейся аэрофобии.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Лиза Галкина c братиком отказались отпускать отца из дома
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