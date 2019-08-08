«Спелый и сочный»: общение с Тарантино впечатлило Собчак

Режиссер прилетел в Москву, чтобы лично представить зрителям свой новый фильм «Однажды в... Голливуде».

Квентин Тарантино показал столичной публике «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом и Леонардо Ди Каприо в главных ролях. Режиссер присутствовал на премьерном для России показе в кинотеатре «Октябрь», где его и «поймала» для селфи и блиц-интервью светская львица и журналист Ксения Собчак.

Тарантино поделился с телеведущей впечатлениями о столице России. На странице Ксении в Instagram появилось ее фото с мэтром кино и подпись: «Говорит: «Был в 2004. Как же сильно похорошела Москва!». Вспоминая о 2004-м, имеется в виду участие в Московском кинофестивале, когда он привез свою знаменитую картину «Убить Билла-2».

В комментарии Ксения назвала Тарантино «спелым и сочным», правда, не пояснив, что именно она имела в виду. Часть подписчиков посчитали, что таким образом телеведущая сделала комплимент Квентину, который, и в самом деле, мало меняется с годами. Или Собчак сделала комплимент фильму Тарантино?

На громкой премьере присутствовал и министр культуры Владимир Мединский, который утром 7 августа устроил для почетного гостя экскурсию по московскому Кремлю.