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Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты

По словам Сергея Лаврова, в Советском Союзе звезду щедро одаривали дорогими украшениями руководители стран.

Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
София Ротару хранит свои бриллианты дома/globallookpress.com

Директор певицы Софии Ротару Сергей Лавров рассказал, что дома у известной исполнительницы хранится огромная коллекция бриллиантов. При этом на сцену она в них не выходит, предпочитая бижутерию. Он заметил, что во времена Советского Союза звезда много гастролировала, и руководители стран одаривали ее дорогими украшениями.

София Ротару. Фото
У Ротару дома много бриллиантов/globallookpress.com

«Дома драгоценностей много, но в отличие от покойной Людмилы Зыкиной она не надевает украшения и в пир, и в мир. Кстати, мало кто знает, что Зыкина — крестная мама внучки Софии Михайловны Сони. С Зыкиной София Михайловна близко дружила», — заявил Сергей Лавров.

Также директор рассказал, что София Ротару находится в прекрасной физической форме, несмотря на солидный возраст. Звезде на днях исполнилось уже 72 года. Она не курит и почти не пьет. Может изредка позволить себе бокал белого вина.

Как добавил директор, внук звезды Анатолий и внучка Соня живут и учатся в Лондоне. Мужчина подрабатывает в свободное время диджеем, а девушка пробует силы в модельном бизнесе. Также внучка звезды без ума от лошадей. Девушка занимается конным спортом. Порой исполнительница приходит на ипподром, чтобы поддержать свою внучку, которую безумно любит, сообщает «Комсомольская правда».

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Тэги:

ЛондонЛюдмила ЗыкинаСергей ЛавровСофия Ротару

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Директор Софии Ротару рассказал, где певица хранит бриллианты
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