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Олег Майами резко отреагировал на слухи о романе с Глюкозой

Ранее певица прокомментировала домыслы о разводе с мужем.

Олег Майами резко отреагировал на слухи о романе с Глюкозой
ОЛЕГ МАЙАМИ ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

В последние дни появлялась информация о том, что в семейной жизни певицы Глюкозы не все ладно. Поговаривали, что пара вот-вот окончательно распадется. А сама звезда уже давно утешается в объятиях певца Олега Майами. Однако, недавно певица после продолжительного молчания все-таки опровергла эти слухи, объяснив все происходящее кризисом.

Накануне, впервые высказался об этом и бывший участник «Дома-2» и шоу «Голос». Причем сделал это весьма резко: «Ну, что за бред, не могу же я со всеми спать!». Об этом пишет издание «Вокруг ТВ».

Напомним, артисту приписывают многочисленные романы. Причем, бывает, что Олег сам провоцирует эти слухи. То он делает двусмысленные подписи к совместным снимкам с Аленой Шишковой, то признается в любви к Ольге Бузовой. А вот с кем у него точно в прошлом были отношения, так это с Настей Ивлеевой, бывшей ведущей «Орла и решки».

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Олег Майами резко отреагировал на слухи о романе с Глюкозой
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