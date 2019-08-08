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Ирина Аллегрова почтила память Вербер ее стильной фотографией

Певица, как и все звезды шоу-бизнеса, находится в шоке от трагедии с бизнесвумен.

Ирина Аллегрова почтила память Вербер ее стильной фотографией
Аллегрова скорбит по Алле Вербер/globallookpress.com

На фанатской страничке певицы Ирины Аллегровой в Instagram появилась фотография фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. На кадре бизнесвумен улыбается. У нее прекрасное настроение. Она радуется жизни. «Алла Вербер. Светлая память», — гласит надпись.

Судя по всему, Ирина Аллегрова, как и многие звезды шоу-бизнеса, находится в шоке от той трагедии, которая произошла с бизнесвумен. Напомним, что «законодатель моды» в России скончалась во время отдыха в Италии. Она отправилась туда сразу же после юбилея своего друга, композитора Игоря Крутого. На последних кадрах в соцсетях Алла Вербер беззаботно каталась на велосипеде. Беды ничего не предвещало. Напомним, звезда скончалась от инфаркта. Итальянские медики целые сутки боролись за ее жизнь, но все их усилия оказались тщетны.

Между тем недавно стало известно, что Аллу Вербер похоронят в канадском Торонто. Именно там живет уже долгие годы ее мать. Женщина эмигрировала в Канаду в семидесятых годах прошлого века. Кстати, ей до сих пор не сообщили о трагедии с дочерью. Неизвестно, как может воспринять это известие 85-летняя женщина, у которой слабое сердце.

Добавим, что Алла Вербер очень много работала. Как признавалась женщина, спала она не больше пяти часов в сутки. В последнее время она искала себе помощника, так как сама не справлялась с загруженным расписанием.

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Ирина Аллегрова почтила память Вербер ее стильной фотографией
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