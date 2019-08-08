Лиза Галкина на снимке с родителями и братом предстала в «платье королевы»

На фанатской страничке дочери Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появился очень красивый кадр. На снимке можно увидеть родителей девочки телеведущего Максима Галкина и его супругу, а также их детей-близняшек – Лизу и Гарри. Фотография сделана в стиле далекого прошлого.

На кадре Лиза Галкина, как и ее брат, сидят в красивых стульях, в которых любили покрасоваться дамы из девятнадцатого века. Девочка чем-то напоминает королеву. Она раскинула руки по сторонам и готова «раздавать приказания» своим подданным. Гарри в кадре более скромный. Он мило улыбается фотографу.

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Что касается родителей, то на Алле Пугачевой черное платье в пол, а на Максиме Галкине пиджак, что, конечно, несколько портит «картину девятнадцатого века». Родители звездных детей также улыбаются фотографу. Вся атмосфера в комнате, где прошли съемки, напоминает далекое прошлое — камин, картины.

Отметим, что дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина растут очень разносторонними личностями. Они посещают творческие кружки и спортивные секции. Родители без ума от своих детей. В них также влюблены миллионы россиян, которые считают, что у ребят прекрасное будущее.