43-летняя Мила Йовович ждет третьего ребенка

43-летняя голливудская актриса с русскими корнями счастлива замужем за режиссером Полом Андерсоном уже почти десять лет. Пара воспитывает двух дочерей: Эву, которая родилась в 2007 году, и Дашиэл, ей 1 апреля исполнилось четыре года. Но скоро в семье появится еще один ребенок.

Накануне на своей странице в социальной сети Instgaram актриса заявила, что беременна и показала подросший живот. По словам Милы, она уже на четвертом месяце. Актриса объяснила, почему так долго скрывала от общественности свое «интересное положение».

Йовович рассказывает, когда она 13 недель назад она узнала о беременности, то испытала бешеную радость и дикий ужас одновременно. Из-за возраста и крайне неудачной последней беременности, в этот раз она не хотела до поры до времени сильно привязываться к ребенку.

больше по теме Мила Йовович поет на украинском Знаменитая актриса в молодости исполнила песню «Ой, у гаю при Дунаю»

Все эти месяцы вся семья звезды жила, как иголках, проводя очень много времени в кабинетах врачей и сдаче анализов.

«Но теперь, слава Богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будет еще одна девочка. В любом случае, пожелай мне и моему ребенку удачи!», — пишет Мила Йовович.

Напомним, не так давно актриса рассказала о той самой неудачной беременности. Звезд призналась, что два года назад она передижа экстренный аборт на большом уже сроке беременности. Это обернулось для актрисы тяжелейшей депрессией.