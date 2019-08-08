НОВОСТИ

43-летняя Мила Йовович ждет третьего ребенка

Актриса объяснила, почему долго скрывала свою беременность.

43-летняя Мила Йовович ждет третьего ребенка
МИЛЛА ЙОВОВИЧ. ФОТО: GLOBALLOOK.COM

43-летняя голливудская актриса с русскими корнями счастлива замужем за режиссером Полом Андерсоном уже почти десять лет. Пара воспитывает двух дочерей: Эву, которая родилась в 2007 году, и Дашиэл, ей 1 апреля исполнилось четыре года. Но скоро в семье появится еще один ребенок.

Накануне на своей странице в социальной сети Instgaram актриса заявила, что беременна и показала подросший живот. По словам Милы, она уже на четвертом месяце. Актриса объяснила, почему так долго скрывала от общественности свое «интересное положение».

Йовович рассказывает, когда она 13 недель назад она узнала о беременности, то испытала бешеную радость и дикий ужас одновременно. Из-за возраста и крайне неудачной последней беременности, в этот раз она не хотела до поры до времени сильно привязываться к ребенку.

Все эти месяцы вся семья звезды жила, как иголках, проводя очень много времени в кабинетах врачей и сдаче анализов.

«Но теперь, слава Богу, все ясно. И, да, мы узнали, что у нас будет еще одна девочка. В любом случае, пожелай мне и моему ребенку удачи!», — пишет Мила Йовович.

Напомним, не так давно актриса рассказала о той самой неудачной беременности. Звезд призналась, что два года назад она передижа экстренный аборт на большом уже сроке беременности. Это обернулось для актрисы тяжелейшей депрессией.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

беременностьбеременные звездыдетидочьМила ЙововичПол Андерсон

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
43-летняя Мила Йовович ждет третьего ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: