Максим Коновалов рассказал о сыне, который провел два месяца в коме

Известный актер Максим Коновалов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова он рассказал, как чудом не потерял сына Михаила. Дело в том, что ребенку поставили прививку АКДС, а у него была к ней индивидуальная непереносимость. Сын пережил анафилактический шок.

По словам актера, сердце сына просто остановилось. Он пережил клиническую смерть. «Миша два месяца провел в коме. Самое страшное, когда что-то случается с твоим ребенком. Сын очень долго восстанавливается. Определённые проблемы есть до сих пор. Он не был готов к школе. У него было зрение плюс шесть. К счастью, у меня есть хорошие друзья. Мы нашли врачей, которые смогли поставить ребенку правильный диагноз. Сейчас у сына намного лучше с учебой. Появились четверки и пятерки за учебу», — заявил звезда картины «Бумер».

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Рассказал актер и о своей супруге Светлане Трубанчук, которая родила ему троих детей. По его словам, в первый раз во время знакомства они сорок минут разговаривали по телефону. Причем в тот день от актера ушла девушка. Кстати, у его будущей супруги, которая подарила ему троих детей, была похожая ситуация. Она чуть раньше рассталась с любимым человеком.

В студии появилась и жена Коновалова. Она отметила, что когда только начинала встречаться, то друзья уговаривали ее не связываться с актером, потому что их всегда считали ветреными людьми. Но она поступила по-своему и нисколько не жалеет. Сейчас в семье актёра царит полная идиллия.