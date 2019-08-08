Максим Коновалов рассказал о предательстве любимой девушки

Звезда картины «Бумер» актер Максим Коновалов стал гостем программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у ведущего Бориса Корчевникова он вспомнил, что в его было сразу несколько женщин, отношения с которыми в конечном и итоге не сложились по разным причинам.

«Первой моей любовью была девушка-стоматолог. Я ходил к ней в течение двух недель лечить зубы. При этом Оля была несвободна. У нас была любовь, но в один день она закончилась. Были серьезные переживания, но я считаю, что это был определенный этап жизни, который надо было пройти», — отметил актер.

Затем Максим Коновалов полюбил экономиста по имени Аня. Друзья пригласили его за город на шашлыки, где как раз была эта девушка. У молодых людей возникли взаимные интересы. Они приглянулись друг другу, обменялись телефонами и стали созваниваться.

При этом его девушка в итоге ушла к другому, предала его. Сам актер зла на нее не держит, потому что считает, что сердцу не прикажешь. «Конечно, была боль. Я понял, почему люди, когда их предают любимые, порой уходят в запои. Кстати, ее мама, которая вначале меня на дух не переносила, пыталась потом образумить дочь, но та своего решения уже не поменяла», — заметил известный актер.