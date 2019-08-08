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Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика

Девочка в семье певицы Аллы Пугачевой растет настоящей красавицей.

Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика
Лиза Галкина растет настоящей красавицей/instagram.com/liza_garri/

На фанатской страничке детей Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачевой Лизы и Гарри в Instagram появилась красивая фотография ее дочери Лизы Галкиной. Ребенок сидит в детской машинке. Судя по всему, Лиза одолжила ее у своего родного братика Гарри, который, как известно, без ума от подобной техники. Снимок получился очень чувственным и красивым.

Лиза Галкина смотрит в кадр. На ней красивая юбочка и блузка в горошек. Девочка, надо сказать, растет настоящей красавицей. Можно не сомневаться, что когда дочь телеведущего Максима Галкина подрастет, то у нее не будет отбоя от поклонников.

Напомним, что нынешнее лето Лиза Галкина вместе с семьей проводит в Дзинтари. Это престижный район латвийской Юрмалы. У семьи там огромная вила, которую они снимают каждый год. При этом недвижимость в собственность они не приобретают, потому что в этом просто нет необходимости. Семья бывает в Юрмале только летом.

В нынешнем сезоне вместе с родителями и любимым братиком Лиза Галкина, к примеру, побывала в местном зоопарке. Там девочка, как обычно, всех смешила и была главной героиней. Также семья Аллы Пугачевой посетила веревочный парк в Дзинтари.

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Алла ПугачеваГарри ГалкинЛиза ГалкинаМаксим ГалкинЮрмала

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Лиза Галкина ради эффектного кадра одолжила машинку у братика
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