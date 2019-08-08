Владимир Винокур принес соболезнования семье Аллы Вербер

Юморист Владимир Винокур в Instagram принес соболезнования семье фэшн-директора ЦУМа и «законодателя мод» в России Аллы Вербер. Он, как и все звезды шоу-бизнеса, в эти дни находится в шоке от трагедии, которая произошла с женщиной. Напомним, что Алла Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Ей был 61 год. Смерть наступила от инфаркта.

«Алла! Мы тебя очень любим! От всей семьи соболезнование твоим близким! Алла Вербер, царствие небесное», — заявил Владимир Винокур, потрясенный трагедией с женщиной.

Между тем стало известно, что похороны Аллы Вербер пройдут в канадском Торонто Именно туда после всех необходимых экспертиз доставят ее тело из Италии. Дело в том, что в этом городе проживает мать Вербер, которой 85 лет. Кстати, родственники до сих пор не сказали женщине, что ее дочь скоропостижно ушла из жизни.

Добавим, что у Аллы Вербер была одна дочь Екатерина. Именно ей, судя по всему, достанется огромная квартира в центре Москвы. Ее стоимость, по оценкам экспертов, превышает сто миллионов рублей. Кроме того, в апартаментах огромное количество дорогих картин известных художников.