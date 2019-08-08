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Тарантино отказался снимать кино про русскую Царь-пушку

Режиссер уверен, что у Ридли Скотта это выйдет лучше.

Тарантино отказался снимать кино про русскую Царь-пушку
КВЕНТИН ТАРАНТИНО / GLOBAL LOOK PRESS

За те два неполных дня, что известный американский режиссер Квентин Тарантино провел в Москве, он успел набраться впечатлений. Голливудская звезда преспокойно прогулялся по Москве, не отзываясь общаться с прохожими. Однако, особенно его, как известно, впечатлила экскурсия по Кремлю и Царь-пушка. Журналисты, отметившие, что Квентин всегда вдохновляется историями, подсмотренными в жизни, поинтересовались, найдется ли место российской Царь-пушке в каком-нибудь фильме режиссера.

«Ваша Царь-пушка — это, конечно, впечатляющее зрелище. Но мне тут же раскрыли глаза на нее. Оказывается, если внимательно посмотреть на те ядра, что лежат возле нее, станет очевидно: они чисто физически в эту пушку не влезут», — смеясь, замечает Тарантино.

Но перейдя на серьезный лад относительно кино, Квентин подчеркнул, что понятия не имеет, чо за ситуация могла бы сложиться, чтобы он взялся за съемки фильма о Средневековье. Режиссер признался, что не понимает то время, да и зрителям не нужно от него подобных картин, пишут «Известия».

«Есть другие прекрасные режиссеры, которые прекрасно это делают. Ридли Скотт, например. Вот он мог бы снять отличный фильм про Царь-пушку», — уверенно заявил Тарантино.

Напомним, 8 августа в российский прокат выходит одна из самых ожидаемых премьер года – девятый фильм режиссера «Однажды в… Голливуде», на презентацию которого Квентин Тарантино и приезжал в Россию.

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Тарантино отказался снимать кино про русскую Царь-пушку
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