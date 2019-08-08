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Поставленные Виктории Боне филлеры привели к асимметрии лица

Светская львица призналась, что после этого неудачного эксперимента навсегда отказалась от каких-либо инъекций.

Поставленные Виктории Боне филлеры привели к асимметрии лица
ВИКТОРИЯ БОНЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Забота и внимание, с которыми Виктория Боня относится к своей внешности и красоте известны всем. Бывшая участница «Дома-2» довольно часто рассказывает и показывает своим поклонницам в социальной сети Instаgram ухаживающие процедуры, раскрывает секреты идеального макияжа и многое другое.Довольно популярны и ее онлайн-консультации в Сети.

Недавно 39-летняя Виктория рассказала, что раньше не оказывала себе в удовольствии стать красивой моментально, без забот и хлопот — с помощью уколов. Но один случай заставил звезду пересмотреть свои привычки.

«Я помешана на том, чтобы выглядеть хорошо. Но с помощью подручных средств, а не скальпеля и иглы. Когда мне было 26 лет, увлекалась инъекциями, колола носогубные складки, пыталась соответствовать моде», — рассказывает звезда.

Однако, результат был плачевным – появилась асимметрия лица из-за неправильно введенных филлеров. Так что Боне пришлось срочно лететь на океан к известному доктору Саймону Урьяну, который, по счастью, помог Вике обрести прежние черты лица. Так что с тех пор Боня отказалась от все всех «уколов красоты» и решила поддерживать молодость и красоту натуральными способами, пишет «Антенна-Телесемь».

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Виктория Бонякрасота и здоровьесветская львицауколы красотыфиллеры

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Поставленные Виктории Боне филлеры привели к асимметрии лица
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