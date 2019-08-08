«Голос» Ди Каприо Бурунов посоветовал досмотреть «Однажды в… Голливуде» до титров

На российские экраны кинотеатров выходит, пожалуй, самая ожидаемая кинопремьера года – новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Накануне премьеры режиссер лично приехал в Россию, чтобы презентовать картину, в которой играют красавцы Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Кстати, в российской версии картины, Лео «говорит» голосом Сергея Бурунова.

«Завтра во всех кинотеатрах начнется прокат нового фильма Квентина Тарантино. Два часа сорок минут кайфа. Спойлер на правах «голоса» Ди Каприо: останьтесь до конца титров. Вас ждет так называемое пасхальное яйцо», — написал в своей очередной публикации в Instgaram артист, который, похоже, сам получил большое удовольствие от работы над фильмом.

Новость о том, кто является «голосом» голливудской звезды, привела в настоящий восторг поклонников Сергея. Они тут же пообещали артисту, что пойдут в кинотеатр хотя бы потому, что озвучивает Ди Каприо именно Бурунов.

Кстати, любопытно, в мае портал Teleprogramma.pro писал о том, что Сергей также участвовал в дубляже второй части популярной анимационной картины Angry Birds. И там ему довелось озвучивать свинью по имени Леонардо.