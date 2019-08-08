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«Голос» Ди Каприо Бурунов посоветовал досмотреть «Однажды в… Голливуде» до титров

Артист рассказал, что зрителей ждет, так называемое, пасхальное яйцо.

«Голос» Ди Каприо Бурунов посоветовал досмотреть «Однажды в… Голливуде» до титров
Сергей Бурунов. ФОТО: СЕРГЕЙ ШАХИДЖАНЯН "КП"

На российские экраны кинотеатров выходит, пожалуй, самая ожидаемая кинопремьера года – новый фильм Квентина Тарантино «Однажды в… Голливуде». Накануне премьеры режиссер лично приехал в Россию, чтобы презентовать картину, в которой играют красавцы Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо. Кстати, в российской версии картины, Лео «говорит» голосом Сергея Бурунова.

«Завтра во всех кинотеатрах начнется прокат нового фильма Квентина Тарантино. Два часа сорок минут кайфа. Спойлер на правах «голоса» Ди Каприо: останьтесь до конца титров. Вас ждет так называемое пасхальное яйцо», — написал в своей очередной публикации в Instgaram артист, который, похоже, сам получил большое удовольствие от работы над фильмом.

Новость о том, кто является «голосом» голливудской звезды, привела в настоящий восторг поклонников Сергея. Они тут же пообещали артисту, что пойдут в кинотеатр хотя бы потому, что озвучивает Ди Каприо именно Бурунов.

Кстати, любопытно, в мае портал Teleprogramma.pro писал о том, что Сергей также участвовал в дубляже второй части популярной анимационной картины Angry Birds. И там ему довелось озвучивать свинью по имени Леонардо.

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"Однажды в Голливуде"дублер в фильмеКвентин ТарантиноЛеонардо Ди КаприоСергей Бурунов

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«Голос» Ди Каприо Бурунов посоветовал досмотреть «Однажды в… Голливуде» до титров
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