НОВОСТИ

Наталья Подольская назвала Турцию раем для детей

Звездное семейство возвращается с отдыха домой.

Наталья Подольская назвала Турцию раем для детей
НАТАЛЬЯ ПОДОЛЬСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Все рано или поздно заканчивается. Особенно расстраивает, когда к концу подходит отпуск на море, под знойным солнцем, а возвращаться предстоит в пасмурную и холодную Москву.

Вот такое примерно настроение у звездной семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской, неделю отдыхавших вместе с сыном в Турции. Об этом певица рассказала на своей страниц в социальной сети Instagram.

«Вт и подходит к концу наша неделя отдыха. Ещё раз скажу , что Турция — рай для детей! Убеждаюсь в этом второй год подряд», — пишет под семейным снимком, сделанным перед возвращением домой.

Напомним, в Турции от души повеселилась и отдохнула и сама Наталья. Кроме купания и загорания, она успела-таки пусть не в Москве, но в Турции побывать на концерте Дженнифер Лопес.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Владимир Пресняков и Наталья Подольскаяотдых в Турцииотдых с детьмиТурция

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наталья Подольская назвала Турцию раем для детей
Интересно?
Поделись с друзьями: