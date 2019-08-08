Наталья Подольская назвала Турцию раем для детей

Все рано или поздно заканчивается. Особенно расстраивает, когда к концу подходит отпуск на море, под знойным солнцем, а возвращаться предстоит в пасмурную и холодную Москву.

Вот такое примерно настроение у звездной семьи Владимира Преснякова и Натальи Подольской, неделю отдыхавших вместе с сыном в Турции. Об этом певица рассказала на своей страниц в социальной сети Instagram.

«Вт и подходит к концу наша неделя отдыха. Ещё раз скажу , что Турция — рай для детей! Убеждаюсь в этом второй год подряд», — пишет под семейным снимком, сделанным перед возвращением домой.

Напомним, в Турции от души повеселилась и отдохнула и сама Наталья. Кроме купания и загорания, она успела-таки пусть не в Москве, но в Турции побывать на концерте Дженнифер Лопес.