Волочкова показала беспорядок в своей комнате на отдыхе

На вилле своих друзей в Греции, где сейчас отдыхает Анастасия Волочкова, развлекательная программа расписана, похоже, на все 24 часа. Бывшая балерина старается успеть насладиться солнцем, морем, пляжами и бассейном. Словом, пока звезде не до бытовых мелочей.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram она поделилась селфи, сделанным перед зеркалом. Потому в кадр попало и отражение – интерьер комнаты. А там – царит небольшой бардак, ну, или творческий беспорядок. Вещи навалены на спинку стула, лежат на диване.

«Отражение… Небольшой беспорядок.. Но, главное, не в душе», — заочно парировала бывшая балерина на возможную критику, ведь комментарии у звезды по-прежнему отключены.

Напомним, эти греческие каникулы Анастасии запомнятся ее поклонниками не только традиционными шпагатами, но и частой сменой купальников, которые она привезла с собой из дома. В основном, это бикини всевозможных цветов.