НОВОСТИ

Волочкова показала беспорядок в своей комнате на отдыхе

Бывшая балерина продолжает свои греческие каникулы на вилле друзей.

Волочкова показала беспорядок в своей комнате на отдыхе
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

На вилле своих друзей в Греции, где сейчас отдыхает Анастасия Волочкова, развлекательная программа расписана, похоже, на все 24 часа. Бывшая балерина старается успеть насладиться солнцем, морем, пляжами и бассейном. Словом, пока звезде не до бытовых мелочей.

В своей очередной публикации в социальной сети Instagram она поделилась селфи, сделанным перед зеркалом. Потому в кадр попало и отражение – интерьер комнаты. А там – царит небольшой бардак, ну, или творческий беспорядок. Вещи навалены на спинку стула, лежат на диване.

«Отражение… Небольшой беспорядок.. Но, главное, не в душе», — заочно парировала бывшая балерина на возможную критику, ведь комментарии у звезды по-прежнему отключены.

Напомним, эти греческие каникулы Анастасии запомнятся ее поклонниками не только традиционными шпагатами, но и частой сменой купальников, которые она привезла с собой из дома. В основном, это бикини всевозможных цветов.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анастасия ВолочковаАнастасия Волочкова последние новостибардакОтдых в Грецииселфи

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Волочкова показала беспорядок в своей комнате на отдыхе
Интересно?
Поделись с друзьями: