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Ирина Безрукова назвала минусы популярности

За много лет успешной карьеры ей удалось выработать иммунитет к излишнему вниманию посторонних.

Ирина Безрукова назвала минусы популярности
Ирина Безрукова Фото: globallookpress.com

Артистка Ирина Безрукова за годы работы на сцене так и не привыкла к слову «звезда». Когда она только училась актерскому мастерству, то и представить не могла, что спустя несколько лет ее личной жизнью будут так активно интересоваться незнакомые люди.

Со временем Безруковой удалось выработать иммунитет к «издержкам публичности», рассказала артистка порталу Teleprogramma.pro.

Она научилась разбираться в стратегиях таблоидов, в форматах телепередач, шоу и т.д. При этом артистка напомнила, что и публичные люди тоже имеют право на личное пространство, которое нужно уважать.

«Только сам человек должен решать, насколько близко он готов «впустить» посторонних людей в свою обычную жизнь», — заявила телеведущая.

Она призналась, что не раз СМИ писали о ней небылицы, которые затем быстро распространялись.

«Каждому же не расскажешь, как все было или есть на самом деле. Просто помните об этом, когда читаете что-то или смотрите ТВ», — добавила Безрукова.

Ирина Безрукова. Фото
Актриса Ирина Безрукова Фото: Ирина Безрукова

При этом актриса вовсе не против общения. Если к ней на улице подходят поклонники и просят сделать снимок на память, то она не отказывает. Но, если кто-то пытается сфотографировать актрису скрытно, то Ирина такое, мягко говоря, не одобряет.

«Как правило, нелепые слухи я не комментирую, требую удалить публикации. Но иногда вынуждена защищать свои нарушенные права через суд и вполне успешно», — поделилась опытом знаменитость.

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Ирина Безрукова назвала минусы популярности
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