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Максим Галкин удивил фанатов завораживающим юрмальским закатом

Критики же уверены, что заходяще солнце в Сочи намного красивее.

Максим Галкин удивил фанатов завораживающим юрмальским закатом
Максим Галкин. Фото: GLOBALLOOKPRESS.COM

Последнее время, как известно, Максим Галкин, Алла Пугачева и их дети традиционно отдыхают в Юрмале. Между общением с семьей, концертами Максим периодически делится со своими фанатами красивейшими снимками или роликами местных пейзажей.

Новый пост – из той же серии. На этот раз звезда представил фанатам видео юрмальского заката. Зрелище завораживающее конечно, особенной романтики добавляет музыка, сопровождающая запись.

Комментаторы, кстати, неоднозначно оценили видео. Одни подписчики удивились красоте и начали вспоминать времена, когда в Прибалтику можно было съездить довольно просто и побывать в красивых местечках. Другим — не то, чтобы вид не понравился. Просто они уверены, что закаты в Сочи ярче и небо красивее. И море, конечно, тоже.

Остается только радоваться, что и в Instagram артиста, наконец-то наступил штиль. Хотя еще совсем недавно поклонники артиста обрушились на него за высказывания о лесных пожарах в Сибири.

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Максим Галкин удивил фанатов завораживающим юрмальским закатом
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