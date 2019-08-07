Умерла вдова «товарища Сухова» из «Белого солнца пустыни»

Александра Ляпидевская ушла из жизни еще в конце июля, однако о трагедии стало известно лишь накануне.

В Москве скончалась Александра Ляпидевская, вдова актера Анатолия Кузнецова, который сыграл «товарища Сухова» в культовой картине «Белое солнце пустыни». Ей было 87 лет. Она умерла в своем дачном домике, где жила в последнее время.

По информации «Комсомольской Правды», это случилось еще 20 июля, но стало известно лишь накануне. Дача Ляпидевской располагалась в Подмосковье. Ей пришлось перебраться в этот дом из-за сложных отношений с дочерью. После ссоры женщину выставили из собственной квартиры, которая находится в центре столицы. Скандал произошел еще три года назад.

Мать и дочь начали спорить из-за недвижимости после смерти Анатолия Кузнецова. Известный актер не оставил завещания, поэтому московская квартира стала предметом большого спора.

Ляпидевская в свое время давала много интервью, в которых говорила, что тоскует без мужа. В дачном домике, где она жила, ей все напоминало о покойном супруге.

Напомним, недавно ушел из жизни исполнитель Вилли Токарев. Ему было 84 года. Певец много лет боролся с онкологией. Похороны состоятся 9 августа.