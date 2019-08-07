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Мартин Киркоров поучаствовал в футбольном матче на Крите

Гордый отец поделился в соцсети спортивными успехами мальчика.

Мартин Киркоров поучаствовал в футбольном матче на Крите
Филипп Киркоров с детьми. Фото: globallookpress.com

На днях Филипп Киркоров с детьми прибыл на остров Крит, чтобы продолжить семейный отдых. В компании Мартина и Аллы-Виктории поп-король прилетел на курорт на частном самолете и поселился на фешенебельной вилле.

Артист не забывает держать поклонников в курсе заграничных приключений. Накануне он сообщил в Instagram, что сын принял участие в одном из своих первых спортивных состязаний – футбольном матче, и показал кадры с поля, где играл ребенок. На видео в «сториз» можно увидеть юного футболиста, а также болеющую за него сестру и самого Киркорова.

Фото: Instagram@fkirkorov

«А у нас сегодня футбол тут, на Крите. Футболист Мартин Киркоров! А группа поддержки у нас какая сегодня!» – заявил гордый отец. После игры звездное семейство вернулось на виллу, чтобы отдохнуть и пообедать.

Фото: Instagram@fkirkorov

Напомним, в Грецию Киркоров приехал из Сан-Тропе. На Лазурном берегу Франции исполнитель провел с детьми несколько дней, о которых вспоминает с удовольствием, а ранее он навестил в Баку Эмина Агаларова, устроившего певцу отличный выходной день.

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Мартин Киркоров поучаствовал в футбольном матче на Крите
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