Сын певца назвал новую дату похорон Вилли Токарева

Названа новая дата похорон Вилли Токарева, скончавшегося 4 августа в реанимационной палате одной из московских клиник. По словам сына исполнителя Антона Токарева, отца проводят в последний путь в пятницу, 9 августа.

«Похороны будут 9 числа», – сообщил сын певца.

Ранее сообщалось, что траурные церемонии пройдут 7 августа. Секретарь Токарева Инна Вадимовна не подтвердила данную дату, отметив, что семья артиста уточнит информацию в ближайшее время. Также стало известно, что певца захоронят на Троекуровском кладбище, но эти сведения пока официально не подтверждены, передает ТАСС.

Причиной ухода 84-летнего артиста из жизни стало онкологическое заболевание. Проблемы со здоровьем у него были и раньше. У звезды шансона и исполнителя хита «Небоскребы» осталась большая семья – сыновья от первого и второго браков, дочь и сын от третьего, жена Юлия и внуки.

Как сообщал портал Teleprogramma.pro, Вилли Токарев оставил наследникам внушительные активы. В Москве он приобрел квартиру на Котельнической набережной, в Ялте у него также есть жилье, а также яхта, а в США – дом.