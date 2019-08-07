Бузова сняла квартиру за 200 тысяч рублей в месяц

Несмотря на заоблачные гонорары, певица и телеведущая Ольга Бузова до сих пор не обзавелась собственным жильем. Теледива предпочитает жить в арендованных апартаментах, расположенных в доме на проспекте Вернадского.

Как стало известно, аренда четырехкомнатной квартиры в столице ежемесячно обходится певице в 180-200 тысяч рублей. Там имеется большая терраса с видом на город, гостиная и кухня, отгороженная от обеденной зоны перегородкой из золоченой мозаики. В доме Бузовой также есть гримерка и гардеробная, а в роскошно оборудованной ванной комнате певица может поплескаться в джакузи.

Владельцы недвижимости создавали интерьер в бежевом и темно-коричневом тонах с расчетом на то, чтобы он стал идеальным фоном для практически любого декора. Однако, по словам дизайнера Сергея Сапонова, Бузова не стремится соответствовать стилю жилища. Она просто завалила квартиру горами одежды, обуви и мягкими игрушками. А в центре гостиной и вовсе поместила стеллаж со своими наградами.

«За это мы Ольгу простим, ибо звезда без иконостаса не звезда», – цитирует эксперта сайт «Дни.ру».

Отметим, аренду подобной квартиры ведущая «Дома-2» вполне может себе позволить. По данным издания Forbes, за каждую публикацию в Instagram, где на нее подписаны свыше 16 миллионов пользователей, Бузова получает до миллиона рублей. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, годовой доход певицы составляет почти четыре с половиной миллиона долларов в год.