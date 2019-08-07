Татьяна Михалкова вспомнила о начале карьеры Аллы Вербер

Вслед за другими звездами Татьяна Михалкова поделилась воспоминаниями об Алле Вербер, которая скончалась 6 августа. Супруга знаменитого режиссера призналась, что по-настоящему восхищалась покойной, и рассказала о начале ее карьеры.

По словам Михалковой, Вербер сочетала в себе самые лучшие качества. Всегда была дружелюбной и деловой, красивой и вдохновляющей, влиятельной и востребованной. Свою успешную карьеру она сделала самостоятельно, сумев стать известной не только на родине, но и за рубежом.

«Я помню, как она начинала еще в доме моды на Кутузовском… Алла всегда была легкой в общении и никогда не жаловалась на проблемы», – написала в Instagram общественный деятель.

Михалкова отметила, что, уже став фэшн-директором ЦУМа, Вербер находила время лично поддерживать молодых талантливых дизайнеров и давала им шанс закрепиться в модной индустрии.

«Ее жизнь – прерванный полет… сердце не выдержало. Это большая потеря для всех и для меня лично. Царствие небесное», – соболезнует супруга Никиты Михалкова.

Напомним, Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни от инфаркта. Также она боролась с онкологией последние несколько лет.