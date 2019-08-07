НОВОСТИ

Татьяна Михалкова вспомнила о начале карьеры Аллы Вербер

Жена Никиты Михалкова поделилась словами соболезнования.

Татьяна Михалкова вспомнила о начале карьеры Аллы Вербер
Татьяна Михалкова, Алла Вербер. Фото: globallookpress.com

Вслед за другими звездами Татьяна Михалкова поделилась воспоминаниями об Алле Вербер, которая скончалась 6 августа. Супруга знаменитого режиссера призналась, что по-настоящему восхищалась покойной, и рассказала о начале ее карьеры.

По словам Михалковой, Вербер сочетала в себе самые лучшие качества. Всегда была дружелюбной и деловой, красивой и вдохновляющей, влиятельной и востребованной. Свою успешную карьеру она сделала самостоятельно, сумев стать известной не только на родине, но и за рубежом.

«Я помню, как она начинала еще в доме моды на Кутузовском… Алла всегда была легкой в общении и никогда не жаловалась на проблемы», – написала в Instagram общественный деятель.

Михалкова отметила, что, уже став фэшн-директором ЦУМа, Вербер находила время лично поддерживать молодых талантливых дизайнеров и давала им шанс закрепиться в модной индустрии.

«Ее жизнь – прерванный полет… сердце не выдержало. Это большая потеря для всех и для меня лично. Царствие небесное», – соболезнует супруга Никиты Михалкова.

Напомним, Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни от инфаркта. Также она боролась с онкологией последние несколько лет.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

InstagramАлла ВерберАлла Вербер умерлаСмерть Аллы ВерберТатьяна Михалкова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Татьяна Михалкова вспомнила о начале карьеры Аллы Вербер
Интересно?
Поделись с друзьями: