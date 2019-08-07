«Моя гордость»: Тодоренко поделилась новым фото 8-месячного сына

На личной страничке в Instagram супруга музыканта Влада Топалова поделилась первым фото восьмимесячного сына Майкла (так маленького Мишу называют домашние, — Прим. Ред.). Как и модель Виктория Лопырева, знаменитость не стала показывать личико сынишки, положив его на животик. В кадре малыш запечатлен в одних подгузниках.

«Мой сын — моя большая гордость», — отметила Тодоренко.

Регина не скрывает: ей нравится наблюдать за тем, как растет и развивается малыш. По словам возлюбленной музыканта, с каждым днем Миша все больше становится похожим на своего папу. За восемь месяцев первенец телеведущей научился ползать по детскому коврику. Кроме того, крохе нравится обнимать маму.

Супруга Влада Топалова часто берет Майкла с собой на съемки. В перерывах ей удается побыть наедине с малышом: в это время она разучивает с ним английские слова по картинкам. Из-за своей занятости Регине не всегда удается быть рядом с сыном. Для своего ребенка телеведущая желает только лучшего. Тодоренко призналась: ей совершенно не важно, какую профессию в будущем выберет ее кроха — артиста, маляра или нейрохирурга. Возлюбленная музыканта надеется, что сын станет хорошим человеком и будет любить свое дело.