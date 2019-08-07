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На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания

Иск рассмотрят в упрощенном порядке – без заседания и вызова сторон.

На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
Певец Филипп Киркоров Фото: .globallookpress.com

На российского исполнителя Филиппа Киркорова подали в суд из-за долга в 82 тысячи рублей. Иск поступил на рассмотрения 1 августа от ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский».

С этим предприятием команда Киркорова работала еще в прошлом году, когда певец выступал с юбилейным шоу «Я». Организация отвечала за питание технического персонала, сообщают РИА Новости.

По словам пресс-секретаря управления делами президента России Елены Крыловой, те самые 82 тысячи рублей – долг по оплате продуктового обслуживания сотрудников отечественного исполнителя.

Представители комбината надеются, что ситуацию удастся разрешить мирно. Они также отметили, что уважительно относятся к творчеству короля российской поп-сцены.

Что касается самого иска, то его рассмотрят в упрощенном порядке. То есть все пройдет без слушания и вызова сторон. Сложившуюся ситуацию прокомментировали и представители Филиппа Киркорова. Для команды исполнителя неоплаченный счет стал сюрпризом, пишет «Комсомольская Правда».

Филипп Киркоров. Фото
На Филиппа Киркорова подали в суд Фото: .globallookpress.com

По словам директора артиста Геннадия Рыбака, певец все вовремя оплатил и лишь через некоторое время пришел счет на дополнительные расходы. Команда Киркорова обращалась в комбинат за разъяснениями, которых в итоге так и не получила.

Напомним, недавно с российского исполнителя требовали деньги строители, которые приводили в порядок его особняк. Только сумма здесь гораздо серьезнее – порядка 7,5 миллионов рублей. По утверждению окружения Киркорова, у него были вопросы к качеству ремонтных работ в доме.

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На Киркорова подал в суд Кремлевский комбинат питания
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