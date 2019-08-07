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Вербер могло стать плохо после ужина с морепродуктами

Именно после этого фэшн-директор ЦУМА была госпитализирована.

Вербер могло стать плохо после ужина с морепродуктами
Алла Вербер попала в клинику после блюда с морепродуктами/globallookpress.com

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер почувствовала себя плохо после того, как съела блюдо с морепродуктами в одном из итальянских ресторанов. Сразу после этого на место были вызваны медики. В каком конкретно ресторане ужинала женщина, пока неизвестно.

Алла Вербер. Фото
Алла Вербер скончалась в возрасте 61 года/globallookpress.com

Сразу после госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок. Он мог спровоцировать отказ некоторых жизненно важных органов. Затем случился обширный инфаркт, который и стал причиной смерти. При этом установлено, что медики почти целые сутки пытались спасти Аллу Вербер, но их усилия оказались тщетны.

Добавим, что последние годы Алла Вербер боролась с раком крови в третьей стадии. Бизнесвумен отмечала, что длительная борьба с болезнью ее изрядно измотала, однако сдаваться она была не намерена. Женщина находила в себе силы противостоять болезни.

Ранее Вербер была гостьей программы «Пусть говорят». Она рассказывала, что когда узнала о болезни, то ее охватил страх. У женщины случился стресс. Она звонила друзьям и просила совета, потому что не знала, в какую клинику обратиться. Добавим, что отец бизнесвумен умер от рака крови в 57 лет, сообщает «Комсомольская правда».

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Вербер могло стать плохо после ужина с морепродуктами
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