Вербер могло стать плохо после ужина с морепродуктами

Именно после этого фэшн-директор ЦУМА была госпитализирована.

Фэшн-директор ЦУМа Алла Вербер почувствовала себя плохо после того, как съела блюдо с морепродуктами в одном из итальянских ресторанов. Сразу после этого на место были вызваны медики. В каком конкретно ресторане ужинала женщина, пока неизвестно.

Сразу после госпитализации медики зафиксировали у 61-летней женщины анафилактический шок. Он мог спровоцировать отказ некоторых жизненно важных органов. Затем случился обширный инфаркт, который и стал причиной смерти. При этом установлено, что медики почти целые сутки пытались спасти Аллу Вербер, но их усилия оказались тщетны.

Добавим, что последние годы Алла Вербер боролась с раком крови в третьей стадии. Бизнесвумен отмечала, что длительная борьба с болезнью ее изрядно измотала, однако сдаваться она была не намерена. Женщина находила в себе силы противостоять болезни.

Ранее Вербер была гостьей программы «Пусть говорят». Она рассказывала, что когда узнала о болезни, то ее охватил страх. У женщины случился стресс. Она звонила друзьям и просила совета, потому что не знала, в какую клинику обратиться. Добавим, что отец бизнесвумен умер от рака крови в 57 лет, сообщает «Комсомольская правда».