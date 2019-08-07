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В театре «Современник» высказались о госпитализации Гафта

Отсутствие актера не повлияет на работу, так как труппа ушла в отпуск до начала октября.

В театре «Современник» высказались о госпитализации Гафта
Валентин Гафт. фото: globallookpress.com

Вечером 6 августа стало известно, что Валентин Гафт был госпитализирован. 83-летний артист перенес инсульт. В беседе с журналистом Teleprogramma.pro его супруга Ольга Остроумова рассказала, что актеру уже стало лучше. Она надеется, что в ближайшие дни состояние ее мужа стабилизируется. Женщина не отходит от Гафта ни на шаг. Также она наняла для него сиделку. Вскоре Гафт был переведен из реанимации в отделение неврологии.

Также сын Остроумовой Михаил Левитин отметил, что звезда советского кинематографа идет на поправку, но пока врачи не спешат его выписывать. Как оказалось, артист находится в больнице уже около недели. Журналисты связались с театром «Современник», где Валентин Иосифович трудится с 1969 года. Пресс-секретарь культурного заведения пояснила, что театр ушел в отпуск, поэтому Гафт не пропустит ни одного спектакля.

«Театр не работает со 2 августа по 1 октября, когда у нас традиционно состоится открытие сезона. В этот период никаких мероприятий, гастролей и выездов проводиться не будет. И репетиции в этот период не проводятся, потому что все актеры в отпуске», — пояснила Елена Волкова.

Она отметила, что минувший сезон стал тяжелым для труппы ввиду переезда и двух больших премьер.

Гафт в театре. фото
Гафт, спектакль «Ненавижу. Любовные истории». фото: globallookpress.com

По словам Волковой, если будет необходимость, то информация о самочувствии Гафта появится на сайте «Современника», сообщают «Известия». Ни подтверждать, ни опровергать информацию о госпитализации она не стала. Напомним, что не так давно актер стал гостем одного из ток-шоу. Он сидел в инвалидном кресле и с трудом разговаривал.

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Валентин Гафтгоспитализация звездытеатр "Современник"

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В театре «Современник» высказались о госпитализации Гафта
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