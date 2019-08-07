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Стало известно имя киллера, убившего Михаила Круга

На следственный эксперимент привозили члена банды «Волков» Александра Агеева.

Стало известно имя киллера, убившего Михаила Круга
Дело об убийстве Михаила Круга могу раскрыть спустя 17 лет/globallookpress.com

На следственный эксперимент в дом музыканта и шансонье Михаила Круга привозили лидера тверской банды «Волков» Александра Агеева. Именно этот человек, скорее всего, стрелял в Михаила Круга. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в одной из колоний за зверства над людьми, которые его банда творила в конце 1990-х. Не исключено, что мужчина, который уже точно не выйдет из тюрьмы до конца жизни, решил признаться в жестоком убийстве, потому что ему нечего терять.

Ирина Круг. Фото
Жена Михаила Круга Ирина осталась вдовой/globallookpress.com

Добавим, что во время следственного действия оперативники попросили покинуть дом сестру музыканта Ольгу Медведеву, которая сейчас проживает в особняке. Кроме того, они сказали женщине, чтобы она убрала из дома все колющие и режущие предметы.

Источник утверждает, что Агеев был вторым человеком, который пробрался в дом певца. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов. Его застрелили много лет назад. Об этом рассказал еще один член банды «Волков» Александр Осипов. Он также фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, сообщает издание tverigrad.ru.

Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в Твери. Двое человек пробрались в его дом и стали избивать его тещу. На крики прибежал музыкант. Преступники несколько раз выстрелили в него. Круг смог добежать до соседа, который отвез его в клинику. К сожалению, спасти легенду русского шансона не удалось.

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Александр АгеевАлександр ОсиповДмитрий ВеселовМихаил КругТверь

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Стало известно имя киллера, убившего Михаила Круга
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