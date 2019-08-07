Стало известно имя киллера, убившего Михаила Круга

На следственный эксперимент в дом музыканта и шансонье Михаила Круга привозили лидера тверской банды «Волков» Александра Агеева. Именно этот человек, скорее всего, стрелял в Михаила Круга. Сейчас он отбывает пожизненное наказание в одной из колоний за зверства над людьми, которые его банда творила в конце 1990-х. Не исключено, что мужчина, который уже точно не выйдет из тюрьмы до конца жизни, решил признаться в жестоком убийстве, потому что ему нечего терять.

Добавим, что во время следственного действия оперативники попросили покинуть дом сестру музыканта Ольгу Медведеву, которая сейчас проживает в особняке. Кроме того, они сказали женщине, чтобы она убрала из дома все колющие и режущие предметы.

Источник утверждает, что Агеев был вторым человеком, который пробрался в дом певца. Вместе с ним был ныне покойный Дмитрий Веселов. Его застрелили много лет назад. Об этом рассказал еще один член банды «Волков» Александр Осипов. Он также фигурирует в деле как человек, застреливший Веселова, сообщает издание tverigrad.ru.

Михаил Круг был убит 1 июля 2002 года в Твери. Двое человек пробрались в его дом и стали избивать его тещу. На крики прибежал музыкант. Преступники несколько раз выстрелили в него. Круг смог добежать до соседа, который отвез его в клинику. К сожалению, спасти легенду русского шансона не удалось.