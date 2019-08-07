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На концерте Rammstein в Латвии вспыхнули декорации

Горящую сцену засняли на видео очевидцы.

На концерте Rammstein в Латвии вспыхнули декорации
Rammstein гастролирует по миру с новой программой. Фото: globallookpress.com

2 августа легендарная группа Rammstein выступила в Санкт-Петербурге, а накануне вечером рок-музыканты дали концерт в столице Латвии. Во время шоу в Риге на сцене вспыхнули декорации, но огонь был оперативно потушен организаторами мероприятия.

Момент возгорания засняли на видео очевидцы. На кадрах, распространившихся в Сети, можно увидеть высокий столб белого дыма и световые эффекты, которые продолжаются на самой сцене.

Возможно, инцидент был частью представления артистов, поскольку пиротехнику Rammstein в работе используют часто. С этой версией согласны видевшие концерт зрители, назвавшие возгорание частью шоу.

Как отмечает ФАН, в российской Северной столице во время выступления немецкой группы на Крестовском острове также были видны огонь и дым на стадионе. Лидер коллектива Тилль Линдеманн ничего не сообщал о ЧП на стадионе «Газпром Арена». Зато на его странице в Instagram появилось сразу несколько публикаций из Санкт-Петербурга.

В начале исполнитель побывал в Киеве. Как писал портал Teleprogramma.pro, многие поклонники предположили, что он прилетел в украинскую столицу повидаться со Светланой Лободой. По слухам, Линдеманн является отцом младшей дочери певицы Тильды.

А что думаете вы о пожаре на концерте Rammstein?

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RammsteinРигаСветлана Лобода и Тилль ЛиндеманнТилль Линдеманн

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На концерте Rammstein в Латвии вспыхнули декорации
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