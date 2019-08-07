Лель принесла соболезнования дочери и семье Аллы Вербер

Певица Катя Лель в Instagram заявила, что ее шокировала новость о смерти фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер. Она не понимает, почему такая талантливая и яркая женщина так рано ушла. Напомним, что Алле Вербер был всего 61 год.

«Сказать, что меня шокировала эта новость, это ничего не сказать. Как же так, дорогая Аллочка? Мы знакомы с тобой 25 лет. Не могу в это поверить, зачем так рано? Приношу свои соболезнования дочери её любимой и всей семье», — заявила Катя Лель.

Кроме того, талантливая исполнительница разместила совместный снимок, на котором можно увидеть Аллу Вербер, а также других друзей Кати Лель, Валерию и продюсера Иосифа Пригожина.

Напомним, что официальной причиной смерти Аллы Вербер стал инфаркт. Женщина несколько дней назад гуляла на юбилее композитора Игоря Крутого в турецком Бодруме. Ему исполнилось 65 лет. После этого она отправилась в Италию, где и случилась трагедия. Многие звезды шоу-бизнеса до сих пор пребывают в шоке. Дело в том, что Алла Вербер никогда не жаловалась на проблемы со здоровьем. При этом было известно, что она много лет боролась с онкологическим заболеванием.