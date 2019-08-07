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Сын Остроумовой поделился подробностями состояния Гафта

Teleprogramma.pro дозвонилась до родственников артиста.

Сын Остроумовой поделился подробностями состояния Гафта
Валентин Гафт восстанавливает речь. Фото: globallookpress.com

Валентина Гафта госпитализировали. Как стало известно, народный артист перенес инсульт и продолжает оставаться в больнице под наблюдением медиков. О состоянии здоровья актера порталу Teleprogramma.pro рассказал сын его супруги Ольги Остроумовой.

По словам Михаила Левитина-младшего, Валентину Иосифовичу стало немного лучше. Его уже перевели из реанимации. Мэтр находится в сознании, а его речь постепенно восстанавливается.

«Он все понимает, отвечает. За ним беспрестанный уход, он говорит значительно лучше. Уже в обычной палате, с сиделкой, мы все к нему ходим», – рассказал Левитин нашему корреспонденту.

О выписке речи пока, конечно, не идет. Когда артист немного оправится от случившегося, ему предстоит реабилитация в специализированном учреждении.

Супруга Гафта также немного рассказала о его здоровье. Подробностей Ольга Михайловна раскрывать не стала, но поспешила успокоить поклонников, сообщив, что состояние мужа на данный момент удовлетворительное. Вокруг него очень внимательные и профессиональные врачи.

«Я рядом. Все потихонечку выправляется», – рассказала Остроумова.

Валентин Гафт. Фото
Состояние Валентина Гафта — удовлетворительное. Фото: globallookpress.com
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Тэги:

актерВалентин ГафтинсультМихаил ЛевитинОльга Остроумова

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Сын Остроумовой поделился подробностями состояния Гафта
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