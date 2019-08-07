Дмитрий Тарасов пришел в церковь в куртке с двусмысленной надписью

Экс-полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов выложил в Instagram фотографии из храма. На черно-белом снимке футболист стоит перед иконостасом спиной к камере, демонстрируя модную куртку с надписью «Rich Ass», которая переводится с английского как «Богатая задница».

В описании к фотографии Дмитрий привел цитату из Библии: «Михей 7:8 — Не радуйся ради меня, неприятельница моя! Хотя я упал, но встану; хотя я во мраке, но Господь свет для меня».

Фото без внимания не оставила и нынешняя жена Дмитрия Анастасия Костенко. 25-летняя модель прокомментировала публикацию, поставив хэштег #blessed (переводится как «благословленный») и два эмодзи – красное сердце и руки молящегося.

Подписчики по традиции разделились на два лагеря: поддерживающих и критикующих. Негодующие написали следующее (Пунктуация и орфография автора сохранены. — Прим. ред.): «Подходящая куртка для похода в храм», «Штаны подтяни, парвденик», «Вера это не про показуху», «Вы клоун», «Вы либо крестик снимете, либо трусы наденьте» и множество других в таком же духе. Преданные подписчики возмутились такими фразочками: «Не пойму, какая разница, в чем человек пришел!», «Он настоящий принц… всего добился в жизни».

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Многие фанаты футболиста уверены, что его жизнь пошла по наклонной после развода с Ольгой Бузовой, которая сейчас на пике популярности. При этом иногда Бузова откровенничает и признается, что никого и никогда так сильно не любила, как Дмитрия.

Дмитрий Тарасов большую часть времени проводит в семейном кругу – с женой Анастасией и годовалой Миланой, которая совсем недавно впервые произнесла слово «папа». Кстати, не так давно нынешняя супруга Дмитрия сообщала, что они с мужем хотят родить погодок, а значит, не исключено, что в семье Тарасовых скоро появится еще один малыш.

А вот со своей бывшей женой Оксаной Осинкиной Дмитрий разрешил конфликт лишь недавно. Прежде она требовала от футболиста алиментов, а сам Тарасов заявил, что бывшая жена препятствует их общению с дочерью. Но спустя время спортсмен выложил фотографию своей семьи, где также присутствовала и его старшая дочь от первого брака Ангелина, пишет сайт Dni.ru.