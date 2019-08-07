Остроумова высказалась о самочувствии 83-летнего Гафта

71-летняя Ольга Остроумова поспешила успокоить верных почитателей Валентина Гафта после того, как в прессе появилась информация о госпитализации 83-летнего народного артиста РСФСР. В беседе с журналистом Teleprogramma.pro актриса подтвердила, что Валентин Иосифович был доставлен в одну из клиник. По словам Остроумовой, в настоящее время ее супруг чувствует себя хорошо, его жизни ничего не угрожает. Кроме того, жена Гафта уточнила, что он находится под наблюдением квалифицированного медперсонала. Все в больнице с особым вниманием относятся к пациенту.

Сама Ольга Михайловна не отходит от муж ни на шаг. Также актриса позаботилась о том, чтобы рядом с Гафтом неотлучно находилась сиделка. Актриса не сомневается, что уже через несколько дней состояние ее супруга стабилизируется и он пойдет на поправку.

«Врачи вокруг него все внимательные. Я рядом, сиделка рядом — все нормально, все хорошо», — приводит 360 слова Ольги Остроумовой.

По поступившей информации, Валентина Гафта госпитализировали в одну из больниц с инсультом. В настоящее время актер находится в отделении неврологии.