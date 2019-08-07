Запись «Прощай, Алла!» в Instagram Пугачевой напугала ее поклонников

Певица Алла Пугачева изрядно перепугала поклонников, разместив на своей официальной страничке в Instagram фотографию поминальной свечки с подписью: «Прощай, Алла». Многие фанаты подумали, что со звездой отечественной эстрады случилось что-то плохое. На самом деле Алла Пугачёва этим снимком почтила память своей подруги, фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер, которая скончалась 6 августа в Италии.

На страничке Аллы Пугачёвой появилось множество комментариев. Фанаты недоумевают, зачем нужно было размещать именно такую подпись.

«Алла Борисовна, милая, осторожнее. Полстраны перепугали. Вербер пусть земля будет пухом, а вам, звезда моя, долгих лет жизни и здоровья!» «Господи, напугалась! Светлая память — Алле Вербер! Долгой и счастливой жизни — Алле Пугачевой!» «Уф, испугалась. Думала, что Примадонна умерла», «Кто такой пост выложил? У меня дыхание перехватило», — заявили в комментариях рассерженные пользователи.

Отметим, что Алла Вербер последние несколько лет боролась с онкологическим заболеванием. При этом она не распространялась о своей болезни. Об этом знали только ее близкие друзья и родственники.