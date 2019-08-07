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Барановская вслед за Малаховым почтила память покойной Вербер

Ведущая программы «Мужское/Женское» на Первом канале прокомментировала известие о скоропостижной кончине бизнесвумен.

Барановская вслед за Малаховым почтила память покойной Вербер
Юлия Барановская (Фото: Globallookpress.com)

Экс-возлюбленная футболиста Андрея Аршавина не могла остаться в стороне от случившегося, прокомментировав на личной страничке в Instagram известие о скоропостижной кончине Аллы Вербер. Бизнесвумен умерла во вторник, 6 августа. Женщину доставили в одну из больниц Форте-деи-Марми, но помочь ей не смогли. Вербер скончалась от обширного инфаркта и отказа внутренних органов.

«Сложно поверить, что вас больше нет, Алла Константиновна… Моя дорогая, моя честная, искренняя и настоящая. Вы подарили мне много своей мудрости и внимания, я всегда буду это помнить», — отметила Барановская.

Телеведущая выразила искренние соболезнования родным и близким покойной, выразив надежду на то, что они смогут найти в себе силы пережить это горе.

Ранее о своей скорби рассказал и Александр Васильев. По его словам, Алла Вербер внесла огромный вклад в развитие мировой модной индустрии.

Одним из последних прижизненных снимком бизнесвумен в Instagram поделился Филипп Киркоров. Известие о смерти Аллы Вербер стало для него полной неожиданностью. Всего несколько дней назад певец виделся с бизнесвумен на празднике Игоря Крутого. Фэшн-директор ЦУМа не жаловалась на здоровье и была полна сил. Шоумен Максим Галкин признался: он до последнего надеялся, что все произошедшее всего лишь ошибка.

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Барановская вслед за Малаховым почтила память покойной Вербер
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