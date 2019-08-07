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Малахов не может прийти в себя после известия о смерти Вербер

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» прокомментировал новость о скоропостижной кончине бизнесвумен.

Малахов не может прийти в себя после известия о смерти Вербер
Андрей Малахов (Фото: Globallookpress.com)

Супруг Натальи Шкулевой — 47-летний Андрей Малахов — не смог оставить без внимания новость о скоропостижной кончине фэшн-директора ЦУМа. На личной страничке в Insatgram ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» опубликовал свежий пост, посвятив скорбное послание ныне покойной 61-летней Алле Вербер.

Телеведущий подчеркнул, что Алла умела дружить и очень ценила жизнь. Знаменитость строила планы на будущее, однако воплотить их в жизни ей уже не удастся.

Новость о смерти фэшн-директора ЦУМа стала полной неожиданностью для ее звездного окружения. Поп-король Филипп Киркоров, Николай Басков, Валерия, музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, олимпийская чемпионка Татьяна Навка, Дима Билан, Яна Рудковская, Алла Пугачева, Максим Галкин, Наталья Водянова — вот неполный список тех, кто почтил память бизнесвумен.

Всего за несколько дней до смерти Алла Вербер побывала на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Там в последний раз ее видел и народный артист РСФСР Лев Лещенко. Исполнитель, как и Андрей Малахов, не может поверить в случившееся. На протяжении многих лет он дружил с Вербер, она бывала на всех семейных торжествах Льва Валерьяновича.

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Малахов не может прийти в себя после известия о смерти Вербер
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