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Ольга Шукшина назвала «гоп-компанией» Алибасова и его помощников

Младшая дочь знаменитого писателя настаивает, чтобы Лидия Федосеева-Шукшина составила завещание.

Ольга Шукшина назвала «гоп-компанией» Алибасова и его помощников
Алибасова и его помощников назвали гоп-компанией/globallookpress.com

Младшая дочь писателя Василия Шукшина и актрисы Лидии Федосеевой Ольга назвала продюсера Бари Алибасова, а также его помощников «гоп-компанией». По словам женщины, ее папа жил не для того, чтобы после смерти его имя всплывало в скандальных историях. Под ними она подразумевает фиктивный брак ее матери с Бари Алибасовым, неправдоподобное отравление «Кротом» продюсера, а также «липовую пропажу какого-то кота». Как выразилась Ольга Шукшина, ей хочется взять в руки пылесос и вычистить авгиевы конюшни.

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина. Фото
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной считает брак своему мамы с Алибасовым фиктивным/globallookpress.com

Как уверена младшая дочь писателя, ее мать должна в самое ближайшее время составить завещание, чтобы творческое наследие ее отца досталось кому-то из ближайшие родственников, но не посторонним людям. Здесь она подразумевает в первую очередь нынешнего супруга своей мамы Бари Алибасова.

При этом Ольга Шукшина не настаивает, чтобы ее мать завещала квартиры и дачи кому-то из ближайших родственников, но, как она уверяет, имя ее отца – национальное достояние.

Последней каплей, которая переполнила чащу терпения Ольги Шукшиной, стала история с помощником Бари Алибасова Сергеем. Ранее он часто бывал дома у женщины. Сейчас же, как она уверяет, в нем признали человека, похожего на порнозвезду Алекса Кофа, сообщает «Комсомольская правда».

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Бари АлибасовВасилий ШукшинЛидия Федосеева-ШукшинаОльга Шукшина

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Ольга Шукшина назвала «гоп-компанией» Алибасова и его помощников
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