Верник признал, что Вербер через многое прошла на пути к признанию

Телеведущий, как и многие знаменитости, не может поверить в смерть фэшен-директора ЦУМа.

Телеведущий Игорь Верник в Instagram заявил, что он находится в шоке от смерти фэшен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Он, как и многие звезды российского шоу-бизнеса, опечален в связи с неожиданным уходом из жезни женщины, которая скончалась на 62-м году от инфаркта.

«Аллочка, поверить не могу. Как это может быть? Ты сильная, мудрая, все понимающая, через столько прошла, столького добилась. Вечная память», — заявил убитый горем Игорь Верник.

Отметим, что ранее Алла Вербер была гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Эфир состоялся буквально за несколько дней до ее смерти. В студии она рассказывала, что привыкла работать на износ. Причем такого же отношения к работе она всегда требовала от своих подчиненных. Алла Вербер искала себе в последнее время помощника, так как сама уже была не в состоянии справиться с большим объемом работы.

За несколько дней до смерти Вербер отдыхала на 65-летии композитора Игоря Крутого в Турции. Все звезды, с которыми она общалась, отмечали, что женщина не жаловалась на здоровье, а веселилась на торжестве наравне со всеми.