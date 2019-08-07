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Вербер жила в Москве в шикарных «катакомбах» на четыре семьи

На стенах в ее доме были картины художников-нонконформистов.

Вербер жила в Москве в шикарных «катакомбах» на четыре семьи
Алла Вербер жила в шикарной квартире/globallookpress.com/

Фэшен-директор ЦУМа Алла Вербер проживала в Москве в шикарной четырехкомнатной квартире, которая была больше похожа на музей. На стенах в ее доме дорогие картины художников-нонконформистов. Среди них такие узнаваемые в определенных кругах имена как Нестеров, Немухин, Кропивницкий, Кабаков, Пурыгин. Как говорят эксперты, сегодня их работы стоят астрономических денег.

Алла Вербер. Фото
Алла Вербер жила в шикарной квартире/globallookpress.com/

Все друзья Аллы Вербер отмечали, что она любила роскошную жизнь. Впрочем, как известно, и работала она на износ, так что все свои богатства честно заслужила. Свою квартиру в центре столицы она обустраивала с большой любовью и со вкусом.

Как сама говорила Вербер, ей достались «катакомбы» на четыре семьи. Ранее строение предназначалось под снос, но женщина превратила жилье в конфетку. Кроме того, дом напоминал ей ее питерское жилье из детства – высокие потолки, камин и окна на две стороны. Как отмечала Вербер, подобного жилья нет нигде в Москве. Сама она говорила, что район, где она проживает, напоминает ей нью-йоркский Сохо.

Вербер также признавалась, что ремонт в квартире обошелся дороже, чем сами апартаменты. Особенно много денег ушло на брендовую мебель, сообщает «Комсомольская правда».

Алла Вербер скончалась в Италии от инфаркта на 62-м году жизни. В последние годы жизни она боролась с онкологией.

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Вербер жила в Москве в шикарных «катакомбах» на четыре семьи
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