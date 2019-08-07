Вербер жила в Москве в шикарных «катакомбах» на четыре семьи

На стенах в ее доме были картины художников-нонконформистов.

Фэшен-директор ЦУМа Алла Вербер проживала в Москве в шикарной четырехкомнатной квартире, которая была больше похожа на музей. На стенах в ее доме дорогие картины художников-нонконформистов. Среди них такие узнаваемые в определенных кругах имена как Нестеров, Немухин, Кропивницкий, Кабаков, Пурыгин. Как говорят эксперты, сегодня их работы стоят астрономических денег.

Все друзья Аллы Вербер отмечали, что она любила роскошную жизнь. Впрочем, как известно, и работала она на износ, так что все свои богатства честно заслужила. Свою квартиру в центре столицы она обустраивала с большой любовью и со вкусом.

Как сама говорила Вербер, ей достались «катакомбы» на четыре семьи. Ранее строение предназначалось под снос, но женщина превратила жилье в конфетку. Кроме того, дом напоминал ей ее питерское жилье из детства – высокие потолки, камин и окна на две стороны. Как отмечала Вербер, подобного жилья нет нигде в Москве. Сама она говорила, что район, где она проживает, напоминает ей нью-йоркский Сохо.

Вербер также признавалась, что ремонт в квартире обошелся дороже, чем сами апартаменты. Особенно много денег ушло на брендовую мебель, сообщает «Комсомольская правда».

Алла Вербер скончалась в Италии от инфаркта на 62-м году жизни. В последние годы жизни она боролась с онкологией.