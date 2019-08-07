Подольская в Турции пришла на концерт Лопес вместе с мамой

37-летняя Наталья Подольская проводит августовские каникулы в компании четырехлетнего сына Артемия и своей мамы Нины Антоновны. А на днях к семейному отдыху присоединился и избранник певицы Владимир Пресняков-младший. Артист не скрывает: он сильно скучал по жене. Все уикенды пара привыкла проводить вместе. Сама Наталья отметила, что специально приберегла одно из любимых платьев и надела вечерний нард только к приезду возлюбленного.

К слову, на личной страничке в Instagram избранница Владимира Преснякова-младшего опубликовала свежее фото с мамой. В кадре певица с букетом цветов запечатлена на фоне большого концертного баннера с изображением Дженнифер Лопес. Как выяснилось, девушке все-таки удалось исполнить свою мечту. Она вместе с Ниной Антоновной попала на концерт яркой исполнительницы.

«Я так мечтала попасть на концерт в Москве, из-за поездки в Турцию не получалось… Но у меня есть тут личный Дед Мороз», — подметила Подольская.

К слову, среди российских знаменитостей, купивших билет на выступление Лопес в Москве 4 августа, оказались телеведущая Ольга Бузова, возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова Ксения Бородина, певица Саша Савельева, Рита Дакота и многие другие.