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Подольская в Турции пришла на концерт Лопес вместе с мамой

Возлюбленная Владимира Преснякова-младшего переживала из-за того, что пропустила грандиозное шоу исполнительницы в Москве.

Подольская в Турции пришла на концерт Лопес вместе с мамой
Наталья Подольская (Фото: Globallookpress.com)

37-летняя Наталья Подольская проводит августовские каникулы в компании четырехлетнего сына Артемия и своей мамы Нины Антоновны. А на днях к семейному отдыху присоединился и избранник певицы Владимир Пресняков-младший. Артист не скрывает: он сильно скучал по жене. Все уикенды пара привыкла проводить вместе. Сама Наталья отметила, что специально приберегла одно из любимых платьев и надела вечерний нард только к приезду возлюбленного.

К слову, на личной страничке в Instagram избранница Владимира Преснякова-младшего опубликовала свежее фото с мамой. В кадре певица с букетом цветов запечатлена на фоне большого концертного баннера с изображением Дженнифер Лопес. Как выяснилось, девушке все-таки удалось исполнить свою мечту. Она вместе с Ниной Антоновной попала на концерт яркой исполнительницы.

Наталья Подольская смогла попасть на концерт Дженнифер Лопес (Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya)

«Я так мечтала попасть на концерт в Москве, из-за поездки в Турцию не получалось… Но у меня есть тут личный Дед Мороз», — подметила Подольская.

К слову, среди российских знаменитостей, купивших билет на выступление Лопес в Москве 4 августа, оказались телеведущая Ольга Бузова, возлюбленная бизнесмена Курбана Омарова Ксения Бородина, певица Саша Савельева, Рита Дакота и многие другие.

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Подольская в Турции пришла на концерт Лопес вместе с мамой
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