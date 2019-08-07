«Красивая, успешная»: Николаев шокирован смертью Вербер в 61 год

Композитор Игорь Николаев, как и многие звезды, остался в полном шоке от неожиданной смерти фэшен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Своими мыслями он поделился в Instagram, опубликовав снимок, на котором кроме него и Вербер запечатлены Филипп Киркоров и Александр Серов.

«Зашёл на инстаграм-страницу к Алле Вербер, а там она живая, красивая, успешная. Как же эта жизнь неожиданно, страшно и внезапно прерывается… Всего 61… Светлая память», — заявил Игорь Николаев.

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Отметим, что Алла Вербер предпочитала не распространяться о своих болячках. О том, что она страдает онкологическим заболеванием, знали только ее родственники и близкие друзья. При этом женщина на протяжении долгих лет работала, что называется, на износ. Ее рабочий день превышал 16 часов. Она требовала подобного отношения к работе и от своих подчиненных.

Несколько дней назад она прекрасно проводила время на юбилее своего близкого друга композитора Игоря Крутого, которому исполнилось 65 лет. Юбилей он отмечал с размахом в турецком Бодруме. После этого Алла Вербер полетела отдохнуть в Италию, где ее здоровье неожиданно ухудшилось. Умерла звезда от инфаркта.