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Киркоров отреагировал на слова Билана о покойной Вербер

Известие о скоропостижной смерти бизнесвумен стало полной неожиданностью для ее звездных друзей.

Киркоров отреагировал на слова Билана о покойной Вербер
Филипп Киркоров (Фото: Globallookpress.com)

Экс-супруг Аллы Пугачевой отреагировал на слова Димы Билана о кончине фэшн-директора ЦУМа. На личной страничке в Instagram исполнитель опубликовал свежий пост. Так, артист почтил память 61-летней Аллы Вербер. По словам музыканта, он был знаком с ныне покойной бизнесвумен, однако не относил себя к ее близкому окружению. Билан отметил тот вклад, который она внесла в развитие современный моды. Певец уверен: Вербер по праву могла считаться легендой.

Дима соболезнует семье покойной, выражая свои искренние сожаления по поводу случившегося. Примечательно, сам Филипп Киркоров не оставил без внимания совместное фото Билана с Аллой Вербер. Поп-король отечественной эстрады прокомментировал пост исполнителя, заявив, что полностью согласен с мнением певца.

«Очень точные слова», — лаконично отметил Киркоров.

Известие о кончине Аллы Вербер поступило во вторник, 6 августа. По уточненной информации, ее доставили в одну из клиник Форте-деи-Марми. За жизнь пациентки из России боролись опытные врачи. Однако все их старания были обречены. Бизнесвумен скончалась на 62-м году жизни от обширного инфаркта и отказа внутренних органов на фоне анафилактического шока.

Примечательно, что всего за несколько дней до кончины знаменитость побывала на юбилейном вечере композитора Игоря Крутого. Алла чувствовала себя превосходно: много шутила, танцевала, наслаждалась банкетом. Никто из присутствующих не мог и предположить, что для Вербер этот праздник в кругу друзей станет последним.

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Алла Вербер умерлаДима БиланпотерясмертьутратаФилипп Киркоров

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Киркоров отреагировал на слова Билана о покойной Вербер
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