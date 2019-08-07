Елена Север перед смертью Вербер обсуждала с ней планы на будущее

Популярная певица Елена Север в Instagram высказалась по поводу неожиданной смерти фэшен-директора ЦУМа Аллы Вербер. Напомним, что в последние дни женщина отдыхала в Италии, где у нее случился инфаркт. Кроме того, выяснилось, что Вербер в последние годы боролась с онкологическим заболеванием.

«Как же так. Невозможно поверить! Ещё недавно обсуждали совместные планы на ближайшее будущее! Как жестока судьба! Алла — всегда полная сил, энергии и амбициозных планов, всегда яркая, жизнерадостная и несгибаемая обстоятельствами! Тем нелепее страшная новость. Шок и боль. Невероятно жалко! Светлая память!» — заявила Елена Север.

больше по теме Олеся Судзиловская вспомнила разговор в аэропорту в Аллой Вербер Актриса в шоке от трагедии с фэшен-директором ЦУМа.

Отметим, что буквально несколько дней назад Алла Вербер веселилась на 65-летии композитора Игоря Крутого в турецком Бодруме. Все звезды, которые были на празднике, отмечали, что она пребывала в прекрасном настроении. На болячки не жаловалась.

Ранее она была гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Алла Вербер рассказывала, что спит не больше пяти часов в сутки. При этом она отмечала, что занимается поиском себе помощника. Женщина отмечала, что молодые люди, которых она знает, просто не успевают за ее бешеным ритмом жизни, поэтому им сложно работать с ней в одной команде. Рабочий день часто у звезды заканчивался в районе трех часов ночи, а начинался в семь утра.