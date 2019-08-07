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Разин отдохнул с мамой Бузовой и изменил мнение о ее дочери

Как сказал продюсер, раньше он считал певицу самой бездарной на российской сцене.

Разин отдохнул с мамой Бузовой и изменил мнение о ее дочери
Разин изменил мнение о Бузовой/globallookpress.com/

Продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин в Instagram сделал достаточно неожиданное признание. Дело в том, что ранее он неоднократно высказывался о том, что певица Ольга Бузова, которая сегодня без труда собирает целые концертные залы своих поклонников, самая бездарная на российской сцене.

Между тем на днях Андрей Разин отдохнул в Санкт-Петербурге на дне рождения одной из своих подруг. На торжестве он повстречал мать Ольги Бузовой Ирину Александровну. Он отметил, что женщина оказалась прекрасный человеком, да и вообще семья у Бузовых отличная.

«Спасибо за хорошее человеческое понимание и за прекрасную семью. Оленька, беру свои слова обратно. Мы с тобой лучшие певцы всех времён и народов», — заявил Андрей Разин.

Отметим, что Ольга Бузова уже более полугода не общается со своей родной сестрой Анной. Вскоре после новогодних праздников сестры улетели на курорт Куршевель, где между ними и случился конфликт. Как рассказывал шоумен Рустам Солнцев, на отдыхе родственницы позволяли себе лишнего в плане спиртного. Затем младшая сестра опубликовала видеозапись в соцсетях, не согласовав ее с Ольгой. Это, как он считает, и стало причиной раздора.

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Андрей РазинАнна БузоваИрина БузоваОльга БузоваСанкт-Петербург

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Разин отдохнул с мамой Бузовой и изменил мнение о ее дочери
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