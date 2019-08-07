Лиза Галкина на снимке с отцом и братом сделала серьёзный вид

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой Лизы Галкиной появилась новая фотография. На снимке можно увидеть жизнерадостного отца девочки телеведущего и юмориста Максима Галкина, мужа Примадонны. Шоумен улыбается на фотографии во все тридцать два зуба. А вот его дети Лиза и Гарри Галкины изображены на фотографии с достаточно серьезным видом.

При этом девочка с белоснежными волосами красиво наклонила голову набок. Гарри также достаточно серьезен на фотографии.

Многие подписчики в комментариях отметили, что Лиза Галкина с годами все больше становится похожа на свою звёздную маму. Что касается Гарри, то многие уверены, что он — копия отец. Правда, нашлись и те, кто почему-то посчитал, что дети знаменитостей растут избалованными.

Впрочем, Максим Галкин и Алла Пугачева никогда лишнего ребятам не позволяют. Они у них посещают различные творческие кружки и спортивные секции. У Лизы Галкиной, к примеру, уже есть медали за соревнования по плаванию. Кроме того, девочка изучает французский язык. Она растет очень разносторонним ребёнком, от которой без ума миллионы россиян.